До конца года во всех крупных населенных пунктах Псковской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

12:02, 28 ноября 2019, ПАИ

До конца 2019 года во всех крупных населенных пунктах Псковской области будут установлены сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом заявил в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов руководитель комитета по по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что на данный момент в Пскове около 400 площадок оборудованы сетчатыми контейнерами. Есть около 50 таких контейнеров в Великих Луках. Работа будет продолжена, «чтобы люди могли участвовать в процессе по раздельному сбору мусора» их установят во всех крупных городах и поселках.

Сергей Грахов добавил, что для оборудования контейнерных площадок региону необходимы значительные средства. Предполагается финансовая помощь федерального центра.