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Общество

До конца года во всех крупных населенных пунктах Псковской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

До конца 2019 года во всех крупных населенных пунктах Псковской области будут установлены сетчатые контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом заявил в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов руководитель комитета по по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что на данный момент в Пскове около 400 площадок оборудованы сетчатыми контейнерами. Есть около 50 таких контейнеров в Великих Луках. Работа будет продолжена, «чтобы люди могли участвовать в процессе по раздельному сбору мусора» их установят во всех крупных городах и поселках.

Сергей Грахов добавил, что для оборудования контейнерных площадок региону необходимы значительные средства. Предполагается финансовая помощь федерального центра.

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