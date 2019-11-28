Школьник из Пскова побывал в офисе Google

12:18, 28 ноября 2019, ПАИ

Школьник из Пскова побывал в офисе Google. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей», исполнить мечту 15-летнего Александра Сергеева помог всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной».

Александр давно мечтал посетить офис одной из ведущих технологических компаний мира. В Москву он прилетел с мамой. Саше провели экскурсию по ультрасовременному офису, который произвел на него огромное впечатление, рассказали о компании, показали комнаты релаксации и переговорные, которые выполнены в разных тематиках: например, в переговорной «Почтальон Печкин» был установлен велосипед – такой же, как у героя известного мультфильма.

Саша рассказал, что знает языки программирования, умеет делать сайты и пишет статьи. «Мне интересны места, где творится будущее. Я люблю создавать то, что люди могут оценить и что превзойдет другие работы. У меня это хорошо получается», – поделился молодой человек.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», образованный в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Саша за свою жизнь борется уже 12 лет. Он и его мама прошли через многое, болезнь отступила, наступила ремиссия.

Идея проекта – дать положительные эмоции и новые впечатления людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам. Осенью 2018 года проект вступил в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент Владимир Путин, исполнив пять заветных желаний детей.