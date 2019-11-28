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Общество

Сергей Грахов: Регоператору по обращению с ТКО необходимо идти навстречу псковичам в части графиков вывоза мусора

Региональному оператору по обращению с ТКО в Псковской области - ООО «Экопром» необходимо идти навстречу населению в части графиков вывоза мусора. Об этом заявил руководитель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября в рамках парламентского часа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос налаживания работы с населением, проживающим в частным домах, поднял в рамках парламентского часа депутат Анатолий Копосов.  

Сергей Грахов заметил, что количество жалоб, которые поступают на регионального оператора, сопоставимо с числом обращений, касающихся работы любой ресурсопоставляющей организации. Он подчеркнул, что к нему на приём часто приходят псковичи, и вопросы по мусору задают только 5-6% заявителей. «Поэтому говорить о какой-то фатальной проблеме в работе регионального оператора с населением я бы не стал», - заявил Сергей Грахов. При этом он согласился, что «Экопрому» необходимо налаживать работу, идти навстречу населению в части графиков вывоза мусора.

Руководитель комитета заверил, что при получении вопросов он лично подключается к их решению. «Бывает такое, что исполнители не очень хорошо отрабатывают, а негатив идет полностью на все предприятие», - добавил он.

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