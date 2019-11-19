Турнир по хоккею на Кубок губернатора Псковской области стартует 29 ноября

13:12, 28 ноября 2019, ПАИ

С 29 ноября по 1 декабря пройдет турнир на Кубок губернатора Псковской области, приуроченный к всероссийскому Дню хоккея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Игры состоятся в Ледовом дворце в деревне Борисовичи Псковского района (Балтийская, 11). На льду встретятся команда «Торнадо» - выпускники секции хоккея Дворца, она функционирует с момента его открытия, а также хоккеисты из Петербурга в составе команд «Ленпроект» и сборной СПБХЛ, «Славия» из Великого Новгорода.

«С 2012 года в Ледовом дворце обучают игре в хоккей, сегодня мы уже принимаем в секцию ребят, которые родились после открытия Дворца, - отметил директор учреждения Владимир Шмелев. - Всего на сегодняшний день хоккеем занимаются 180 ребят, и это здорово, что теперь у них будет возможность продолжать развитие после окончания подготовки у нас».

Главный тренер сборной «Торнадо» Леонид Автомов рассказал, что в рамках подготовки к первому турниру тренировки проводились по несколько раз в неделю. Вместе со старшими ребятами тренировались и юноши от 14 лет. «Надеемся, что эта команда станет базовой для формирования в Пскове первой профессиональной хоккейной команды», - заявил Леонид Автомов.

Организуют соревнования администрация Псковской области и региональная Федерация хоккея. Поддержку команде «Торнадо» и турниру оказала компания «Мехуборка» - региональный оператор по обращению с ТКО. Директор компании Сергей Пайст сообщил, что «Мехуборка» взяла на себя расходы, связанные с подготовкой к турниру - лед, пошив формы и питание. «Ребята обратились к нам за поддержкой, и мы решили поддержать проект. Также мы готовы рассматривать возможность и дальше участвовать в развитии спорта в Псковской области», - добавил Сергей Пайст.

Председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников заверил, что турнир будет зрелищным и боевым. Он рассказал, что в эти же дни в Ледовом дворце пройдет серьезный межрегиональный турнир по фигурному катанию в Пскове, поэтому зрителям будет интересно. Игорь Бортников призвал болельщиков поддержать псковских спортсменов. По его словам, матчи по хоккею будут двухчасовыми, с силовой борьбой, по профессиональным правилам. «Турнир будет играться в один круг, причем, первый матч между питерскими командами будет сыгран в Санкт-Петербурге, а решающие встречи пройдут в воскресенье в Пскове, в День хоккея», - добавил председатель федерации.

Игры будут обслуживать полные судейские бригады по 11 человек. Главным судьей будет Константин Палачёв. В перерывах запланирована программа для зрителей.

Председатель спорткомитета Псковской области Иван Штылин анонсировал создание на базе Ледового дворца многопрофильной спортивной школы. В дальнейшем это позволит привлечь дополнительное финансирование на укрепление материально-технической базы отделения хоккея.

Расписание турнира по хоккею на Кубок губернатора Псковской области

29 ноября, пятница

18:00 «Торнадо» Псков – «Славия» Великий Новгород

30 ноября, суббота

18:00 «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Торнадо» Псков

20:15 «Сборная СПбХЛ» – «Славия» Великий Новгород

1 декабря, воскресенье

13:00 «Славия» Великий Новгород – «Ленпроект» Санкт-Петербург

15:15 «Торнадо» Псков – «Сборная СПбХЛ»

17:15 Награждение победителей

Матч «Ленпроект» Санкт-Петербург – «Сборная СПбХЛ» будет сыгран в Санкт-Петербурге 28 ноября в 22:30.