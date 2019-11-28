Пострадавший на производстве житель Дно получил автомобиль

13:25, 28 ноября 2019, ПАИ

Пострадавший в результате несчастного случая на производстве житель города Дно Андрей Васильев получил автомобиль «Lada Granta» от Псковского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Мужчина стал обладателем новой машины от ФСС в третий раз. Автомобиль купили за 491 тысячу рублей на средства фонда. В 2019 году ключи от автомобилей, приобретенных для пострадавших на производстве жителей Дно, вручаются второй раз. Машины адаптированы под индивидуальные особенности и физические возможности получателей.

Автомобили как средство реабилитации предоставляются по рекомендации медико-социальной экспертизы при условии отсутствия противопоказаний к управлению транспортом. Машина сразу переходит в собственность владельца, а через 7 лет пострадавший может получить новое транспортное средство. При этом прежняя машина остается в полном распоряжении инвалида. Кроме того, ФСС компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Расходы на капитальный ремонт машины фонд оплачивает один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости транспорта. Также пострадавшие имеют возможность самостоятельно купить автомобиль другой марки, в этом случае Фонд социального страхования возместит часть расходов в пределах стоимости автомобиля, определённой в последнем государственном контракте на закупку транспорта. В 2019 году компенсацию за самостоятельно приобретенный автомобиль от Псковского регионального отделения ФСС РФ получил житель города Великие Луки.

В период с 2000 по 2019 годы Псковское региональное отделением ФСС выдало гражданам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве, 126 автомобилей. Сначала инвалиды получали ключи от автомобилей «Ока», затем – от пятых и седьмых моделей «Жигулей», с 2015 года - «Lada Granta».