Гололёд и мокрый снег обещают в декабре жителям Псковской области

14:12, 28 ноября 2019, ПАИ

Гололёд и мокрый снег обещают в декабре жителям Псковской области. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце ожидается около климатической нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

За месяц от нормы выпадет 70-110% осадков, преимущественно в виде снега, при оттепелях - в виде мокрого снега.

В первой половине декабря преобладающие дневные температуры составят -1…-6 градусов, в отдельные дни при оттепелях с повышением до -2…+3 градусов. Преобладающие ночные температуры воздуха ожидаются в пределах -4…-9 градусов, в отдельные ночи с повышением до 0…-5 градусов.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -5…-10 градусов, при оттепелях с повышением до -3…+2 градусов. Ночью термометры будут показывать -8…-13 градусов, в отдельные ночи возможно понижение до -15…-18 градусов.

При смене атмосферных фронтов возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с осадками в виде снега, мокрого снега, что может вызвать обледенение на ЛЭП и деревьях, гололедицу на дорогах.