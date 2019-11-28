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Житель Великолукского района при попытке снять квартиру лишился денег

33-летний житель Великолукского района при попытке снять квартиру лишился 8,5 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Объявление о сдаче внаём квартиры в Великих Луках молодой человек нашёл в интернете. К нему прилагалась красочная фотография, предлагалась выгодная цена. Великолучанин позвонил по указанному телефону. Неизвестный мужчина предложил сначала внести залог. Горожанин перечислил 8,5 тысяч рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь. 

Ещё один случай мошенничества произошел в Пскове. На телефон 38-летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Незнакомец заявил, что во избежание несанкционированного списания злоумышленниками денег с его банковской карты необходимо срочно перевести их на другой счет.

Пскович перевел на указанный счет 189 тысяч рублей. После этого звонивший порекомендовал ещё взять кредит и перечислить на тот же адрес. Однако пскович понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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