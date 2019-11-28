В псковских магазинах подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле консервы и творог

13:39, 28 ноября 2019, ПАИ

В магазинах Псковской области за минушую неделю подорожали колбаса и помидоры, но стали дешевле мясные консервы и творог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Варёная колбаса в среднем подорожала на 2,1% до 337 рублей 56 копеек за килограмм, полукопчёная и варено-копчёная – на 1,5% до 429 рублей 90 копеек. Помидоры подорожали на 4,7%, теперь цена за 1 кг составляет 107 рублей 13 копеек. Кроме того, на 1,3% выросла цена на рыбу до 135,26 рубля, сливочное масло подорожало на 1% (до 596,8 р.), репчатый лук - на 1,1% (до 23,86 р.), яблоки - на 1,7% (до 74,55 р.).

Больше всего потерял в цене за прошедшую неделю творог – на 3%, килограмм в среднем продается по 330 рублей 37 копеек. Мясные консервы упали в цене на 2,7% (131,2 р.), стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 1,2% (70,08 р.), поваренная соль – на 2,2% (13,48 р.), свежая белокочанная капуста – на 2% (20,01 р.), свежие огурцы – на 1,6% (87,46 р.).

Колебание цен на остальные продукты питания не превысило 1%.