Сервисы для знакомств стали новой площадкой мошенников

14:05, 28 ноября 2019, ПАИ

Сервисы для знакомств стали новой площадкой мошенников, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. Об этом пишет РИА Новости.

«Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в интернете», - рассказал Александр Куренной.

Он отметил, что еще недавно обман и злоупотребление доверием опирались на приемы манипулирования, психологического воздействия. Но в последнее время существенное влияние оказывает внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации.