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Общество

Сервисы для знакомств стали новой площадкой мошенников

Сервисы для знакомств стали новой площадкой мошенников, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. Об этом пишет РИА Новости.

«Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в интернете», - рассказал Александр Куренной.

Он отметил, что еще недавно обман и злоупотребление доверием опирались на приемы манипулирования, психологического воздействия. Но в последнее время существенное влияние оказывает внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации.

 

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