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Общество

Жители деревни Свиново Пыталовского района жалуются на бездействие чиновников

Фото с сайта губернатор60.рф

На закопанную во время проведения земляных работ трубу ливневой канализации, проходящую под дорогой, обратили внимание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жители деревни Свиново Пыталовского района. В обращении, опубликованном на сайте губернатор60.рф, отмечается, что это грозит потопом для местных жителей, а чиновники бездействуют.

Земляные работы в рамках ремонта водопровода вело в сентябре муниципальное предприятие «Пыталовские теплосети». «Когда в ноябре прошел ураган и прошли ливневые дожди, подвалы затопило, дворовые территории стали похожи на болото», — говорится в обращении.

Местные жители указали на то, что в муниципальном предприятии отказались решать проблему, поэтому оказать помощь пообещал глава сельского поселения «Гавроская волость» Валерий Васильев. Но в итоге присланный им тракторист приехал раскапывать очередное место прорыва водопровода, а раскапывать трубу ливневой канализации отказался. «С его слов, команды такой не было», — уточнили жители деревни.

Кроме этого, о проблеме был проинформирован отдел ЖКХ, благоустройства, строительства и архитектуры Пыталовского района. Однако затем в отделе сообщили, что проблемой должен заниматься глава сельского поселения Валерий Васильев. «На этом круг обращений замкнулся, по второму разу обзванивать нет смысла», — подчеркнули в обращении.

«На дворе уже скоро 2020 год наступит, а складывается впечатление, что жители села брошены на произвол судьбы, и живут до сих пор как будто в каменном веке, а не в веке высоких технологий», — добавили местные жители.

Решение проблемы взяла на контроль глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

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