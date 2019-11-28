Жители деревни Свиново Пыталовского района жалуются на бездействие чиновников
На закопанную во время проведения земляных работ трубу ливневой канализации, проходящую под дорогой, обратили внимание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жители деревни Свиново Пыталовского района. В обращении, опубликованном на сайте губернатор60.рф, отмечается, что это грозит потопом для местных жителей, а чиновники бездействуют.
Земляные работы в рамках ремонта водопровода вело в сентябре муниципальное предприятие «Пыталовские теплосети». «Когда в ноябре прошел ураган и прошли ливневые дожди, подвалы затопило, дворовые территории стали похожи на болото», — говорится в обращении.
Местные жители указали на то, что в муниципальном предприятии отказались решать проблему, поэтому оказать помощь пообещал глава сельского поселения «Гавроская волость» Валерий Васильев. Но в итоге присланный им тракторист приехал раскапывать очередное место прорыва водопровода, а раскапывать трубу ливневой канализации отказался. «С его слов, команды такой не было», — уточнили жители деревни.
Кроме этого, о проблеме был проинформирован отдел ЖКХ, благоустройства, строительства и архитектуры Пыталовского района. Однако затем в отделе сообщили, что проблемой должен заниматься глава сельского поселения Валерий Васильев. «На этом круг обращений замкнулся, по второму разу обзванивать нет смысла», — подчеркнули в обращении.
«На дворе уже скоро 2020 год наступит, а складывается впечатление, что жители села брошены на произвол судьбы, и живут до сих пор как будто в каменном веке, а не в веке высоких технологий», — добавили местные жители.
Решение проблемы взяла на контроль глава Пыталовского района Вера Кондратьева.