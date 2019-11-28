В Псковской области уточнены льготы для организаций «на упрощёнке»

14:39, 28 ноября 2019, ПАИ

Налоговые льготы для ряда организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения, уточнены в Псковской области. Соответствующие изменения внесли депутаты Псковского областного Собрания в статью 1 регионального закона «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 37-й сессии регионального парламента 28 ноября.

С 10% на 15% заменены пониженные ставки для ресторанов и предприятий общественного питания, организаций, ведущих добычу полезных ископаемых, организаций лесного комплекса, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

По данным налоговой службы, в прошлом году такими льготами пользовалась 21 организация: в сфере лесозаготовок - 10, добычи полезных ископаемых - 2, общепита с обслуживанием на вынос - 10. Сумма, которая не поступила в областной бюджет в результате установления пониженных ставок, составила 2,95 млн. рублей.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что законопроект разработан в соответствии с ежегодной оценкой эффективности налоговых льгот.