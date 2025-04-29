6,4 млрд рублей составит выручка сельхозпредприятий Псковского района за 2024 год

12:42, 29 апреля 2025, ПАИ

Выручка сельхозпредприятий Псковского района за 2024 год составит 6,4 млрд рублей, что на 11,1 % больше 2023 года. Чистая прибыль составила 1 млрд рублей, сообщила в своём отчёте о работе в прошлом году глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Об этом с сессии районного Собрания 29 апреля сообщает корреспондент ПАИ.

«В хозяйствах района занято около 1,8 тысячи человек, среднемесячная заработная плата которых составляет 57,4 тысячи рублей, что на 17,7 % больше прошлого года. Однако потребность в кадрах руководителей среднего звена и специалистах составляет 59 человек, работников массовых профессий – 211 человек», – отметила глава района.

Наталья Фёдорова также сообщила, что валовый сбор зерна в 2024 году составил 15,5 тысячи тонн, картофеля – 6,6 тысячи тонн, овощей – 1,7 тысячи тонн. Положительная динамика в сельском хозяйстве достигнута за счёт внедрения современной техники и технологий.

В 2024 году произведено более 39 тысяч тонн молока. Благодаря реализации ООО «Псковагроинвест» масштабного инвестиционного проекта по строительству молочно-товарной фермы роботизированного доения «Ажово» видна значительная прибавка валового производства молока, а «Псковагроинвест» стал крупнейшим хозяйством района по поголовью коров.

Производство мяса всех видов по сравнению с 2023 годом составило 35,4 тысячи тонн в убойном весе.

В соответствии с подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности Псковского района» выплачены субсидии из муниципального бюджета на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на сумму 400 тысяч рублей, а также грант главы Псковского района имени Героя Соцтруда Гецентова, который был присуждён ООО «Племрепродуктор «Назия», в размере 250 тысяч рублей.