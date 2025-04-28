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Экономика

Креативный директор проектов мастерской «Спираль» Яна Железнова станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Креативный директор проектов мастерской изделий из металла и дерева «Спираль» Яна Железнова станет гостем программы «Бизнес-ланч» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 апреля, в 14:00.

Изображение: ПАИ

С какими трудностями сталкивается сезонный бизнес сегодня? Какие предметы дачного участка сегодня в тренде? Как выбрать хороший мангал перед майскими праздниками? Как зайти в нишу маркетплейсов?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Партнёр программы – Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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