Попасть на крючок: как случайно не стать дропером

18:16, 28 апреля 2025, ПАИ

При поиске работы нельзя соглашаться использовать личные счета для пересылки денег, отдавать карту посторонним людям и раскрывать им доступ к своему онлайн-банку, предупредил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Работодатель, который соблюдает закон, никогда не попросит эти данные. Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, не следует никуда переправлять деньги, которые пришли к вам по ошибке. Нужно обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.

«Если у вас есть дети, которым уже исполнилось 14 лет, расскажите им о дроперстве и объясните правила финансовой безопасности», – призвал псковичей эксперт.

Александр Иванов напомнил, что, прежде чем подписывать договор о получении заёмных средств, всегда нужно внимательно изучать документы. Надо обращать внимание на то, какая организация выдаёт деньги, под какой процент, что будет, если пропустить платёж, а также сравнить условия – проценты, штрафы, сроки.

Добавим, что с помощью приложения «Госуслуги» можно оформить самозапрет на займы, если человек не планирует их брать.