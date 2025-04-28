Попасть на крючок: как случайно не стать дропером
При поиске работы нельзя соглашаться использовать личные счета для пересылки денег, отдавать карту посторонним людям и раскрывать им доступ к своему онлайн-банку, предупредил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Работодатель, который соблюдает закон, никогда не попросит эти данные. Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, не следует никуда переправлять деньги, которые пришли к вам по ошибке. Нужно обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.
«Если у вас есть дети, которым уже исполнилось 14 лет, расскажите им о дроперстве и объясните правила финансовой безопасности», – призвал псковичей эксперт.
Александр Иванов напомнил, что, прежде чем подписывать договор о получении заёмных средств, всегда нужно внимательно изучать документы. Надо обращать внимание на то, какая организация выдаёт деньги, под какой процент, что будет, если пропустить платёж, а также сравнить условия – проценты, штрафы, сроки.
Добавим, что с помощью приложения «Госуслуги» можно оформить самозапрет на займы, если человек не планирует их брать.
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