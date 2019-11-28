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Общество

Смотровую площадку XVIII века просят реконструировать в деревне Родина Псковского района

28 ноября в Пскове во время приема граждан в Общественной приемной партии «Единая Россия» к депутату Госдумы Александру Васильеву обратился житель Пскова с просьбой оказать помощь в реконструкции смотровой площадки в деревне Родина Псковского района, располагается эта площадка на набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественной организации «Убитые дороги».

По словам заявителя, с площадки открывается «красивый вид» на Снетогорский монастырь и реку Великую, которая в этом месте делает изгиб. Смотровая площадка была построена в 1795 году. Сейчас, как отметил заявитель, участок никому не принадлежит, пришёл в запустение, зарос деревьями и кустарниками. Благоустроенная смотровая площадка могла бы стать одной из точек роста деревни Родина, уверен мужчина.  

Александр Васильев заверил заявителя, что направит запрос губернатору Псковской области Михаила Ведерникову с просьбой дать поручение волости проработать вопрос о постановке участка на кадастровый учёт и в оформлении заявки по включению прибрежной территории в федеральную программу «Формирование современной городской среды». Учитывая, что со смотровой площадки открывается вид на Снетогорский монастырь, заявителю также предложили встретиться с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном для обсуждения его возможного участия в решении вопроса.

К депутату также обратились и молодые предприниматели. По их словам, полтора года назад они получили разрешение на размещение велопроката в Финском прокате, подписанное главой администрации Пскова. Теперь городские власти и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, несмотря на согласованный проект и выданное разрешение, ссылаясь на нормативно-правовые акты, требуют демонтировать велопрокат, который пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.

Также Александр Васильев решил оказать помощь в решении вопроса с деревьями в деревне Погорелка Карамышевской волости. 82-летняя женщина рассказала, что два дуба на заброшенном участке сильно разрослись: ветки уже нависают над соседними участками и во время сильного ветра могут нанести вред жителям и домам.

Сразу после приема удалось найти людей, которые спилят дубы за свой счет.

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