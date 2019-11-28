ФОТОФАКТ: На многометровую рекламу в районе Псковского кремля жалуются горожане

14:54, 28 ноября 2019, ПАИ

На многометровую рекламу в районе Псковского кремля жалуются горожане. По словам псковичей, теперь при движении от Октябрьской площади к площади Ленина «первое, что бросается в глаза - не Троицкий собор, а растяжка, сообщающая об открытии очередного общепита».

Псковичи настаивают, что именно эта часть областной столицы должна особо охраняться от посягательств владельцев магазинов, желающих разместить рекламу едва ли не на центральных памятниках города. И удивляются, почему удалось добиться от сетевого магазина снятия крупной вывески на улице Советской, в нескольких десятках метров отсюда, а на здании Ленина, 1 все растяжки и баннеры продолжают «отпугивать» туристов.