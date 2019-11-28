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Общество

Неэффективные налоговые льготы отменили в Псковской области

Неэффективные налоговые льготы отменили в Псковской области. Соответствующий законопроект «О налоге на имущество организаций» поддержали депутаты Псковского областного Собрания в ходе 37-сессии регионального парламента 28 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что речь идёт о пониженных ставках для строительных организаций и организаций в сфере информации и связи (за исключением телевизионного вещания и радиовещания и связи на базе проводных технологий), а также невостребованных ставках для гостиниц и отдельных предприятий общественного питания. В 2018 году такими льготами пользовались 19 строительных организаций и 4 в сфере информации и связи, сумма преференций составила 167 тыс. рублей и 14 тыс. рублей соответственно.

Поправки к документу также предлагают определять налоговую базу для жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест исходя из кадастровой стоимости этого имущества.

Отмечалось, что закон сохраняет пониженные налоговые ставки в размере 1,9% в отношении имущества организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, здравоохранения, социальных услуг, образования, культуры и спорта.

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