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Общество

Закон о создании зелёных поясов приняли в Псковской области

В Псковской области приняли закон о создании лесопарковых зелёных поясов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 37-й сессии Псковского областного Собрания 28 ноября.

Данный вопрос регламентирует федеральный закон «Об охране окружающей среды». В нём указано, что зелёные пояса – это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и прилегающие к ним земли зеленого фонда в границах городских населенных пунктов.

Принятый законопроект регулирует отдельные вопросы, связанные с созданием лесопарковых зеленых поясов на территории Псковской области, в том числе, определяет полномочия регионального парламента, губернатора, администрации области и уполномоченного органа исполнительной власти в указанной сфере.

Конкретизируется содержание ходатайства о создании или упразднении лесопаркового зеленого пояса, устанавливается необходимость участия заинтересованных лиц в общественных (публичных) слушаниях по таким вопросам.

Законопроект также определяет порядок принятия Псковским областным Собранием депутатов решений о создании лесопаркового зеленого пояса или об отказе, изменении его площади или упразднении.

Полномочиями по принятию решения об установлении или изменении границ лесопаркового зеленого пояса будет наделен орган исполнительной власти.

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