Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев

15:30, 28 ноября 2019, ПАИ

194 сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетних поступили в территориальные органы УМВД России по Псковской области за 10 месяцев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, на настоящий момент все дети найдены.

Согласно статистическим данным, по линии розыска без вести пропавших в целом, с учетом прошлых лет, идет сокращение розыскных дел. Так, если в 2017 году их было 315, а в 2018-м — 327, то в 2019-м — всего 236.

В этом отчетном периоде были объявлены в розыск 69 без вести пропавших граждан, 56 из которых отыскали (либо розыск был прекращен).

В настоящее время в УМВД России по Псковской области — с учетом прошлых лет — находятся в розыске 168 без вести пропавших граждан.