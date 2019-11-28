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Культура

Александр Голышев: За счёт федерализации Псково-Изборский музей рассчитывает увеличить зарплату сотрудникам и посещаемость

За счёт получения федерального статуса Псково-Изборский музей рассчитывает увеличить зарплату сотрудникам, посещаемость и расширить реставрационную программу. Об этом сообщил и. о. директора учреждения, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев в интервью ТАСС.

Он добавил, что придание музею федерального статуса также повлечет появление новых должностей, которых в региональных учреждениях нет. «И это решение о более удобной выставочной деятельности, потому что все находится в одной системе - меньше согласований с Москвой», - заметил Александр Голышев.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что именно федеральный статус музея позволит привлечь дополнительное финансирование на реставрацию Псковского кремля и Изборской крепости, развитие музейной деятельности региона, поэтому администрация области сама инициировала этот процесс. Руководитель Псково-Изборского музея напомнил, что на данный момент Всемирный банк помогает в реставрации ряда объектов, в том числе, Плоской, Высокой и Варлаамовской башен Кремля, Поганкиных палат. Псковский кремль планируется реставрировать в рамках федеральной программы «Кремли России».

Александр Голышев уверен, что после открытия отреставрированных объектов посетителей Псково-Изборского музея станет намного больше. «Мы считаем, что без всяких проблем в два раза увеличим количество посетителей и туристов нашего заповедника. Сейчас у нас порядка 1 млн человек, на следующий год должно быть 1,5 млн человек, а еще через год - 2 млн человек как минимум», - заявил он.

Александр Голышев добавил, что для федерализации Псково-Изборского музея нужно выполнить еще ряд формальностей. Работа по изменению статуса началась в июле, с объединения двух музеев - псковского и изборского. «Это было одно из условий. Приезжали эксперты Министерства культуры РФ, они определили те филиалы нашего музея, которые войдут в федеральный музей», - пояснил руководитель объединенного музея. Тогда же решался вопрос о фондах, которые передадут на федеральный уровень. По словам Александра Голышева, процесс получения федерального статуса оказался несколько более длительным, чем могло показаться в начале, в том числе в связи с тем, что музей состоит из шести филиалов.

По инициативе Министерства культуры несколько музеев в регионах получат федеральный статус. Кроме псковского в этот список вошли музеи на Дальнем Востоке, под Санкт-Петербургом, в Калужской области.

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