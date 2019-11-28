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Общество

МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»

МегаФон запустил цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» – автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба – от коробки до фуры – по всей России. Разработчиком платформы является Mail.ru Group, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

«МегаФон-КАРГО» формирует объективный рейтинг перевозчиков и автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как «Контроль кадров», «Контроль автопарка» и «Контроль грузов», перевозку любого груза можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тыс. заявок.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», – отметил  руководитель по IoT МегаФона Павел Иванченко.

«Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», – заявил Управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев.

Стоимость сервиса «МегаФон-КАРГО» зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций. После регистрации в системе предоставляется бесплатный тестовый период с неограниченным функционалом на 10 заявок на отправление грузов. Предложение для крупного бизнеса включает индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учетными системами компании-клиента.

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