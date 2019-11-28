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Культура

Ансамбль «Русские узоры» представил Псковскую область на всероссийском фестивале танца в Калининграде

Народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры» представил Псковскую область на всероссийском фестивале «Янтарный хоровод», который завершился в Калининграде. Как сообщили Псковскому агентству информации в ансамбле, коллектив дал два больших сольных концерта.

Художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля Ирина Казимир рассказала, что «Русские узоры» выступили в Советске и Калининграде. «Все прошло хорошо, нас прекрасно принимали. Отзывы о наших выступлениях очень хорошие», - отметила она.

Фестиваль «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры РФ, балетмейстера Е. В. Смирнова проходит в Калининградской области каждый год. Он считается серьезной школой балетмейстерского и исполнительского мастерства и самым значимым мероприятием танцевального жанра. В мероприятии принимают участие десятки тысяч артистов и сотни тысяч зрителей.

Поездку псковичей на престижный конкурс оплатил заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

В 2021 году ансамблю «Русские узоры» исполнится 50 лет с момента создания. Сейчас в коллективе насчитывается порядка 500 участников. Среди них есть профессиональные педагоги и балетмейстеры, они развивают у детей бережное отношение к культуре и истории Пскова, сохранению народных традиций. За время существования ансамбль неоднократно становился победителем многочисленных всероссийских и международных конкурсов. В этом году «Русские узоры» участвовали в молодежных Дельфийских играх, проводимых для выявления и поддержки творчески одаренных детей России.

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