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36-летняя женщина пропала в Великих Луках

В Великих Луках ищут Елену Николаеву 1983 года рождения, которая 27 ноября в 7:30 вышла из дома и не вернулась. Информация опубликована в группе «Подслушано Великие Луки».

Рост пропавшей - 165 см. Телосложение - среднее. Цвет глаз - зелёный. Она была одета в синюю куртку, тёмные брюки, чёрные ботинки.

Отмечается, что родственники подали заявление в полицию, в поисках были задействованы кинологи. Найти Елену Николаеву пока не удалось.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить по телефонам 02, 89113733940, 89113955056.

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