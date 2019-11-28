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Общество

Определён список домов Пскова для капитального ремонта в 2021-2023 годах

В Пскове подготовили список домов для включения их в региональную программу капремонта на 2021-2023 годы. Список был утвержден в ходе рабочего совещания с руководителями управляющих организаций, которое состоялось в Управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Антона Ляугминаса, сегодня план капремонта сформирован и направлен в Фонд капитального ремонта Псковской области для последующего включения в региональный список. За три года в Пскове планируется отремонтировать около 100 домов, самый старый был построен сразу после Великой Отечественной войны.

После подписания проекта губернатором Псковской области, документ опубликуют в официальных СМИ региона и на сайте регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области. Каждый сможет ознакомиться с документом и узнать, будет ли его дом отремонтирован в течении 2021-2023 годов.

Согласно закону, собственники помещений в многоквартирном доме должны быть оповещены о начале ремонтных работ, как минимум, за три месяца.

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