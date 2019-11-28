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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на 6%

За минувшую неделю в Псковской области 3 тыс. 544 человека заболели ОРВИ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость превысила недельный эпидемический порог по совокупному населению на 6%.

В Пскове диагноз «ОРВИ» поставили 1 тыс. 832 горожанам, что ниже недельного эпидпорога на 5%. С признаками данного заболевания в регионе за неделю госпитализированы 73 человека.

Результаты лабораторного мониторинга показали, что активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю врачи обследовали 19 больных с признаками ОРВИ, у одного из пациентов подтвердилась микоплазменная инфекция.

По состоянию на 22 ноября за счет федерального бюджета прививки против гриппа сделали 191 тыс. 496 взрослых (83,7% от плана иммунизации) и 49 тыс. 944 детей (92,49% от плана). За счет других источников вакцину получили 7 тыс. 635 человек. Общий процент привитых от численности населения Псковской области составляет 39,6%.

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