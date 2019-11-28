В Псковской области разрешили проводить публичные мероприятия вблизи административных зданий

17:44, 28 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области разрешили проводить митинги, шествия и демонстрации вблизи административных зданий. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 37-й сессии Псковского областного Собрания 28 ноября, соответствующие изменения внесены в статью 5 регионального закона «О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Псковской области».

Авторы законопроекта пояснили, что документ разработан на основании постановления Конституционного суда РФ. Судебный орган провел проверку конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий» и постановил, что запрет на проведение публичных мероприятий вблизи зданий, занимаемых органами государственной и муниципальной власти, является не соответствующим Конституции.

В связи с этим администрация Псковской области инициировала устранение аналогичных нарушений в региональном законодательстве, сняв ряд пространственно-территориальных ограничений. Так, принятый законопроект отменяет запрет на проведение публичных мероприятий ближе 100 метров от зданий, которые занимают «территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти области, консульства иностранных государств». Такие же ограничения сняты в отношении образовательных организаций. Соответственно, из закона уходит раздел «исключения» как избыточный.

Инициаторы законопроекта заметили, что действующие в настоящее время ограничения позволяют проводить шествия, демонстрации и митинги у зданий, занимаемых учреждениями высшего профессионального и послевузовского профессионального образования. То же самое касается Октябрьского и Рижского проспектов, улиц Кузнецкой, Труда и Юбилейной в городе Пскове, а также проспекта Ленина, площади Ленина и улицы Некрасова в городе Великие Луки. Данные нормы были введены в целях сохранения традиционных мест и маршрутов проведения публичных мероприятий.

После внесения поправок в законе области сохраняется норма по ограничению проведения публичных мероприятий у зданий, занимаемых медицинскими организациями, оказывающих помощь стационарно, что связано со спецификой данных учреждений. Также остаются ограничения, касающиеся остановок, зданий железнодорожных, автобусных вокзалов и станций, аэропортов – это нужно для обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Псковской области.

Отмечается, что законопроект разработан для обеспечения прав граждан на открытое и свободное выражение своих взглядов, мнений и требований посредством организации и проведения мирных публичных мероприятий.