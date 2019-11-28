Программа расселения граждан из аварийного жилья в Новоржевском районе будет выполнена

17:59, 28 ноября 2019, ПАИ

Программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2019 год в Новоржевском районе, которая находилась под угрозой срыва, будет выполнена. Состоялись конкурсы на приобретение 13 квартир, куда переедет 21 житель муниципалитета, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

«К сожалению, глава Новоржевского района Софья Пугачева не смогла организовать проведение конкурса на приобретение жилья для жителей района, которые в этом году должны по программе расселения из аварийного жилья получить новые квартиры, - рассказал руководитель комитета. - Администрация региона не может допустить, чтобы обязательства перед людьми были не исполнены. Наш комитет фактически взял на себя функции оператора программы, с которой не справились власти муниципалитета. Нам самостоятельно пришлось вести переговоры с риелторами, готовить конкурсную документацию. Сейчас все тендеры состоялись, договоры на приобретение 13 квартир, а это 650 квадратных метров, заключаются и регистрируются».

«Неспособность главы района организовать конкурсный процесс — это тревожный звоночек», - отметил Сергей Грахов.

Напомним, что муниципалитеты региона получают средства на расселения граждан из аварийного и ветхого жилья по национальному проекту «Жилье и городская среда».