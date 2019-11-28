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Общество

Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе

Учащиеся Карамышевской общеобразовательной школы посетили с экскурсией следственное управление Следственного комитета России по Псковской области 28 ноября, где познакомились с профессией следователя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Сначала ребята посетили класс криминалистики, где повышают свою квалификацию молодые специалисты, а также познакомились с криминалистической техникой и проверили ее возможности.

Руководитель СУ СК России по Псковской области Петр Крупеня пригласил ребят в свой рабочий кабинет. Он рассказал им о следственной работе, условиях поступления в ведомственные образовательные учреждения, а также о выдающемся земляке – председателе Следственного комитета России Александре Бастрыкине.

Кроме этого, школьники познакомились с экспертом-полиграфологом отдела криминалистики, узнали историю зарождения и развития детектора лжи и использования в современных условиях.

Ознакомительное посещение ведомства школьниками было организовано по поручению Петра Крупени, добавили в ведомстве.

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