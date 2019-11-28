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Общество

Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается

Анастасиевская часовня в Пскове. Фото Дарьи Хватковой

Состояние Анастасиевской часовни в Пскове – памятника федерального значения – постоянно ухудшается. Об этом заявила основатель проекта «Псковский след в истории литературы и культуры» Светлана Тимофеева в ходе XIV литературно-краеведческой конференции «Псковская земля и Николай Рерих» 28 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Светлана Тимофеева познакомила участников конференции с историей создания часовни и о том, как она была расписана по эскизам Николая Рериха. Также она зачитала статью из газеты «Псковский набат», в которой призывалось поскорее закрыть это «никому не нужное» культовое учреждение и приспособить под книжный киоск.

В итоге часовню закрыли и долгое время использовали для хозяйственных нужд. Отмечалось, что её фрески были столько раз закрашены, что оказались под шестью слоями белил. Светлана Тимофеева добавила, что сама она была внутри Анастасиевской часовни всего два раза: 20 и 30 лет назад.

Мероприятие прошло в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, и было посвящено 145-летию со дня рождения художника, философа, писателя, путешественника и археолога Николая Рериха.

На конференции выступили экскурсовод Ирина Аникина, учёный секретарь музея-заповедника «Изборск», кандидат культурологии из Санкт-Петербурга Владимир Мельников и хранитель живописи и графики Псковского музея-заповедника Ольга Васильева.

В ноябре у Анастасиевской часовни проводились земляные работы. Они были остановлены из-за нарушений

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