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Общество

Создание реестра недобросовестных коллекторов поддержали Минюст и приставы

Министерство юстиции Росии и Федеральная служба судебных приставов поддержали предложение партии «Единая Россия» о создании публичного реестра недобросовестных коллекторов. Как пишет ТАСС, об этом сообщила координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

«Мы получили официальные ответы ФССП и Минюста России на предложения партпроекта «Народный контроль» о создании единого реестра жалоб на компании, занимающихся возвратом просроченных задолженностей - так называемых недобросовестных коллекторов», - отметила Анна Кувычко.

По ее словам, этот перечень будет содержать информацию о временном запрете деятельности таких организаций, исключении их из реестра, а также будет влиять на рейтинг компаний. Кроме этого, Центробанк России выразил готовность принять участие в обсуждении сервиса для обеспечения защиты граждан от недобросовестных коллекторов.

Также инициативу «Единой России» поддержал Союз журналистов России. «При освещении случаев нарушения прав людей в процессе взыскания долгов они будут упоминать названия недобросовестных организаций», – добавила Анна Кувычко.

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