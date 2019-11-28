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Общество

Замдиректора муниципального предприятия в Локнянском районе осудили за мошенничество

Заместителя директора муниципального унитарного предприятия в Локне осудили за мошенничество. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Суд установил, что 16 января злоумышленник решил обмануть директора предприятия с целью хищения денег. Для этого он составил заявление с просьбой о выдаче ему под отчёт 15 тыс. 995 рублей на приобретение необходимого инвентаря. После получения указанной суммы, мужчина забрал деньги себе. А чтобы скрыть преступление, он предоставил в кассу предприятия поддельный товарный чек о приобретении инвентаря.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

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