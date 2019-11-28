ГОСТ для старинных автомобилей разработал Росстандарт

22:54, 28 ноября 2019, ПАИ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разработало ГОСТ для старинных автомобилей, сообщается на сайте ведомства.

«Отсутствие четких критериев отнесения автомобилей к классической технике является причиной «нормативного вакуума» и неопределенности при выпуске этой техники в обращение и при дальнейшей ее эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Разработкой ГОСТа занимались участники сообщества владельцев ретротехники на площадке ККА РАФ с привлечением специалистов «НАМИ».

Стандарт будет регламентировать требования безопасности, которым должны соответствовать раритетные авто, и необходимую техническую экспертизу для получения статуса классического автомобиля.