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Травму стопы получил молодой человек при столкновении двух машин в Пскове

В Пскове у дома 21 по улице Леона Поземского на нерегулируемом перекрестке Ford Focus при повороте налево не пропустил Opel Corsa и столкнулся с ним. Авария произошла около 8:20 28 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобилем Ford управлял 49-летний мужчина. За рулём Opel находился 29-лений молодой человек. Он в результате ДТП получил травму стопы, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

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