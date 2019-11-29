Травму стопы получил молодой человек при столкновении двух машин в Пскове

08:46, 29 ноября 2019, ПАИ

В Пскове у дома 21 по улице Леона Поземского на нерегулируемом перекрестке Ford Focus при повороте налево не пропустил Opel Corsa и столкнулся с ним. Авария произошла около 8:20 28 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобилем Ford управлял 49-летний мужчина. За рулём Opel находился 29-лений молодой человек. Он в результате ДТП получил травму стопы, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.