Жителя посёлка Усвяты оштрафовали за оскорбление полицейского

09:13, 29 ноября 2019, ПАИ

64-летнего жителя посёлка Усвяты оштрафовали за оскорбление полицейского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

6 июля около 17:00 старший участковый уполномоченный полиции находился возле магазина в поселке Усвяты вместе с коллегой. Он увидел, что мужчина распивает спиртное в общественном месте, подошел к нарушителю, представился, предъявил служебное удостоверение и потребовал прекратить нарушать общественный порядок. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказал в адрес участкового оскорбления в неприличной форме.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.