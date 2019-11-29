Страдающего психическим расстройством великолучанина лишили водительских прав
По иску прокуратуры жителя Великолукского района, страдающего хроническим психическим расстройством в форме паранойяльного развития личности, лишили водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Наличие действующего водительского удостоверения категории «B» у великолучанина было установлено в ходе надзорных мероприятий. В прокуратуре отметили, что такой диагноз является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокурор Великолукского района обратился в суд, и мужчину лиши водительских прав.
Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.