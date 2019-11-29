Шесть человек эвакуировали ночью из горящего дома в Острове

09:24, 29 ноября 2019, ПАИ

29 ноября в 1:13 в Острове на улице Станционной произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Из горящего здания были эвакуированы шесть человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В однокомнатной квартире огонь повредил прихожую. Квартиру удалось спасти. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

28 ноября в 13:11 в Великолукском районе в деревне Русаново сгорел сарай. Спасти пожарным удалось хозяйственную постройку. Причиной возгорания стало нарушение правил при эксплуатации печи.

Погибших и пострадавших на пожарах в регионе за минувшие сутки нет.