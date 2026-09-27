Лидер «Ночных волков» поделился деталями подготовки к Ставрову дню в Изборске

11:54, 27 сентября 2026, ПАИ

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) поделился деталями подготовки к сегодняшнему Ставрову дню в Изборске.

«Дар Проханова, его слово, соединённое с нашей волчьей эстетикой, с его новыми стихами и стальной машинерией преображают реальность – даже железо заставляют гореть, сверкать и улыбаться. Совсем немного о подготовке к сегодняшнему Ставрову дню», – написал Александр Залдастанов в своём канале в мессенджере MAX.

Отметим, что трюковое литературное байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» пройдёт сегодня, 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, в Изборске на Священном холме единства и славы России. Программа посвящена теме неба и космоса. В ней примет участие писатель, Герой Труда России Александр Проханов.

Мероприятие стартует в 14:00 и займёт около часа. В программе – молебен и крестный ход, трюковой эпизод выступления «Ночных волков», установка артефакта «Лунный камень» в основание поклонного креста, выступление Александра Проханова, а также финальный эпизод программы «Ангел Новоросс», созданной по его поэме.

Организаторы просят зрителей приехать заранее.