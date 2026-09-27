Осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в Плюссе
Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в посёлке Плюсса сегодня, 27 сентября, пишет газета «Плюсский край».
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
Торговые ряды развернулись на центральной площади. Ассортимент рассчитан на повседневные нужды и осенние заготовки: на прилавках картофель, капуста, морковь, лук, свёкла и другие овощи из нового урожая, а также мёд, молочная продукция, яйца, мясо и полуфабрикаты. Из ремесленных товаров представлены плетёные корзины, деревянные изделия и сувениры ручной работы.
«По наблюдениям организаторов, наибольший спрос сейчас на картофель и капусту: у этих прилавков заметно оживлённее», – отметили в газете.
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