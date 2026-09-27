Всемирный день туризма отмечается 27 сентября

12:55, 27 сентября 2026, ПАИ

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Как сообщает calend.ru, праздник учреждён Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 1979 году в испанском городе Торремолино. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят устав данного объединения.

День призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и к его социальному, культурному и экономическому значению.

Первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком. В начале XXI века сектор туризма демонстрировал устойчивость и даже рост, но в результате пандемии коронавируса сфера стала одним из наиболее пострадавших секторов экономики многих стран. Постепенно туризм возобновляется, и в некоторых регионах число международных туристических прибытий уже составило или даже превысило уровень, существовавший до пандемии.

Традиционно в этот день проходят слёты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвящённые туризму и туристическому бизнесу.