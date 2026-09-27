День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России

11:23, 27 сентября 2026, ПАИ

Общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников – отмечают в России сегодня, 27 сентября. Его основная цель – привлечь внимание общества к детскому саду и дошкольному детству в целом, сообщает calend.ru.

Праздник был учреждён в 2004 году по инициативе ряда российских педагогических изданий и получил поддержку авторов многих базовых дошкольных программ, педагогов детских садов и родителей.

Дата была выбрана в честь открытия первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Сам праздник установлен на государственном уровне распоряжением Правительства России от 18 апреля 2016 года.

В этот день поздравления получают не только воспитатели, но и все работники дошкольных учреждений: няни, методисты, заведующие и младший персонал дошкольных учреждений.

Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект «Демография».