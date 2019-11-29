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Общество

Из законопроекта о профилактике домашнего насилия исключат психологическое, сексуальное и экономическое

Из законопроекта о профилактике домашнего насилия планируют исключить психологическое, сексуальное и экономическое насилие и оставить только физическое, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Депутаты пояснили, что это намерение связано со сложностью определения критериев действий насильственного характера и неготовностью общества поддержать их.

«Поправки вносятся в ежедневном режиме. Их очень много, фактически это будет новый документ», — уточнил источник. Это подтвердила зампредседателя президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Законопроект о профилактике домашнего насилия вносили в Госдуму два раза. Последний раз — в сентябре 2016 года. Тогда его вернули авторам для выполнения требований Конституции и регламента Госдумы.

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