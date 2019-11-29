В псковской поликлинике №2 закрылся на ремонт кабинет флюорографии

09:48, 29 ноября 2019, ПАИ

В городской поликлинике №2 в Пскове не работает кабинет флюорографии. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

Флюорографическое обследование лёгких проводится в поликлинике №1 на улице Кузнецкой, 19 в кабинете № 14. Обследование можно пройти с 8:15 до 14:00.

Также флюорографию можно сделать в поликлинике №3 на Индустриальной, 8 в кабинетах № 14 и №16. Режим работы: с 9:30 до 13:00

Ответы флюорографического обследования можно получить в подразделении №2 на Коммунальной, 23 в кабинете №.7 с 8:00 до 14:00. Телефон для справок 53-49-42.