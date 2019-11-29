0
11:44
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
10:07
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
09:30
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
23:00
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
21:08
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
20:25
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
19:30
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
Еще новости
Общество

В псковской поликлинике №2 закрылся на ремонт кабинет флюорографии

В городской поликлинике №2 в Пскове не работает кабинет флюорографии. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

Флюорографическое обследование лёгких проводится в поликлинике №1 на улице Кузнецкой, 19 в кабинете № 14. Обследование можно пройти с 8:15 до 14:00.

Также флюорографию можно сделать в поликлинике №3 на Индустриальной, 8 в кабинетах № 14 и №16. Режим работы: с 9:30 до 13:00

Ответы флюорографического обследования можно получить в подразделении №2 на Коммунальной, 23 в кабинете №.7 с 8:00 до 14:00. Телефон для справок 53-49-42.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
29 ноября 2019
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
29 ноября 2019
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
29 ноября 2019
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
28 ноября 2019
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
28 ноября 2019
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
28 ноября 2019
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
28 ноября 2019
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове
28 ноября 2019
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове

Идет загрузка...