В псковской поликлинике №2 закрылся на ремонт кабинет флюорографии
В городской поликлинике №2 в Пскове не работает кабинет флюорографии. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.
Флюорографическое обследование лёгких проводится в поликлинике №1 на улице Кузнецкой, 19 в кабинете № 14. Обследование можно пройти с 8:15 до 14:00.
Также флюорографию можно сделать в поликлинике №3 на Индустриальной, 8 в кабинетах № 14 и №16. Режим работы: с 9:30 до 13:00
Ответы флюорографического обследования можно получить в подразделении №2 на Коммунальной, 23 в кабинете №.7 с 8:00 до 14:00. Телефон для справок 53-49-42.