Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»

10:07, 29 ноября 2019, ПАИ

Осталось 7 дней для подачи заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2019», отмечающей в этом году 10-летие. Приём заявок начался почти два месяца назад — 1 октября, а заканчивается он в 12:00 5 декабря.

Уже в списке значится 81 претендент на получение премии. По числу кандидатов лидируют номинации «Талант» и «Инициатива», в которых уже более 10 соискателей.

Претендовать на награду или выдвигать номинантов могут любые люди, организации или предприятия, а также представители всех ветвей власти. Главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

В этом году премия будет вручена в 12 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

«Команда2018» - в этой номинации выдвигаются инициативы жителей Псковской области, реализующиеся в рамках одноименного проекта губернатора Михаила Ведерникова.

Традиционно победителей определят по итогам 2-х туров народного голосования на сайте Псковского агентства информации. Кроме этого, свои баллы расставит жюри, в составе которого будут обладатели премии прошлых лет, представители власти и общественности.

Правила выдвижения номинантов и вручения премии можно прочитать здесь>>>

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить заполненный бланк (его можно сказать здесь>>>) и фотографию соискателя.