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Избивший подругу житель Красногородского района отправится на обязательные работы

Избивший сожительницу 24-летний житель Красногородского района отправится на обязательные работы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Приговором мирового судьи он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, при которой имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

В мае гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме сожительницы, в присутствии их малолетнего ребёнка угрожал женщине убийством, ругался на неё и применял физическую силу. Женщина испугалась и обратилась в правоохранительные органы. В июне молодой человек угрожал убить сестру сожительницы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 320 часов обязательных работ. 

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