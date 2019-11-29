В 2020 году у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове появится парковка

10:15, 29 ноября 2019, ПАИ

В 2020 году у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове оборудуют автомобильную парковку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Решение о парковке принято во время общения с псковичкой на выездном приеме граждан, который провела первый вице-губернатор Вера Емельянова. Заявительница, руководитель реготделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, попросила организовать парковку, которой могли бы пользоваться и инвалиды.

«Сейчас это большая проблема не только для детей-инвалидов, но и в принципе для родителей с колясками или грудными малышами. Поскольку дорога узкая и загруженная, остановить такси или автомобиль надолго здесь невозможно, сразу образуется помеха для проезда транспорта. Поэтому сейчас иногда приходится рисковать — проскакивать между движущимися машинами», — рассказала женщина.

В качестве оптимального варианта решено организовать специальные парковочные места за счет расширения проезжей части у входа в поликлинику. Основная сложность в организации заездного кармана — сети компании «Россети — Северо-Запад».

Вера Емельянова поручила городским властям провести переговоры с представителями компании по вопросу переноса кабелей и рассчитать средства, необходимые для организации парковки.

«Вопрос должен быть закрыт до июня 2020 года, чтобы в День защиты детей снова встретиться здесь, но уже на приемке объекта», — подытожила Вера Емельянова.