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Общество

Жители деревни Фотьево Великолукского района жалуются на отсутствие второй автобусной остановки и освещения

Жители деревни Фотьево Великолукского района обращают внимание властей на отсутствие освещения автобусной остановки. В обращении, опубликованном на сайте губерантор60.рф, также указана просьба в размещении второй автобусной остановки.

По словам местных жителей, наличие одной остановки позволяет уехать в город, а вернуть обратно в деревню — нет. «Приходится выходить или возле районного ГАИ и идти дальше по опасной дороге (особенно в темное время суток) без тротуаров к дому, или ехать намного дальше, в саму деревню — и опять также возвращаться по дороге без тротуара домой», — сетуют жители.

Необходимость освещения автобусной остановки жители связали с тем, что в темное время суток маршрутки проезжают мимо, поскольку темноте и из-за поворота водителю не видно людей. «Приходится выходить практически на проезжую часть и светить фонариком, чтобы водитель заметил нас. Это крайне небезопасно», — добавили авторы жалобы.

Обращение взял на контроль председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

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