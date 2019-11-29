0
11:44
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
10:07
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
09:30
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
23:00
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
21:08
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
20:25
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
19:30
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
Еще новости
Общество

25 псковских педагогов знакомятся с эстонской системой экологического образования

25 педагогов из Псковской области отправили в Тарту для знакомства с эстонской системой экологического образования. Поездка организована в рамках проекта GreenMind, пишет портал rus.err.ee.

В состав псковской делегации вошли педагоги и руководители образовательных учреждений, которые так или иначе связаны с преподаванием экологии.  В Эстонии они пробудут несколько дней, за которые посетят Чудское озеро, различные центры экологического воспитания, примут участие в круглом столе и семинарах по экологическому образованию.

«Я думаю, что у нас в Эстонии достаточно хорошо развита система экообразования. У нас в разных местах Эстонии очень хорошие центры экологического образования», - отметила руководитель проектов Центра сотрудничества Чудского озера Маргит Сяре. В качестве примера она привела экологический класс в городе Ряпина, где можно получить информацию о системе сбора мусора, его переработке и утилизации.

Менеджер некоммерческой организации «Чудской проект» Сергей Тимофеев из Пскова отметил, что у Псковской области и Эстонии есть общее Псковско-Чудское озеро, четвертое по размерам в Европе и крупнейшее трансграничное озеро в Евразии. «Так или иначе, хоть мы и делим его на какой-то политической карте, но на самом деле водный объект неделимый. Очевидно, что он нуждается в какой-то единой системе управления, во взаимной заботе. Нам так или иначе необходимо координировать свои экологические планы и меры по воспитанию молодежи», - заявил Сергей Тимофеев.

В перспективе стороны планируют разработать совместные  методические брошюры, учебные материалы для детских садов, средних школ и учреждений дополнительного образования детей. Кроме того, рассматривается возможность организации летних экологических лагерей для школьников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
29 ноября 2019
Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
29 ноября 2019
Осталось 7 дней для подачи заявок на «Народное признание — 2019»
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
29 ноября 2019
Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
28 ноября 2019
Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
28 ноября 2019
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
28 ноября 2019
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
28 ноября 2019
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове
28 ноября 2019
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове

Идет загрузка...