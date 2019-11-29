25 псковских педагогов знакомятся с эстонской системой экологического образования

10:58, 29 ноября 2019, ПАИ

25 педагогов из Псковской области отправили в Тарту для знакомства с эстонской системой экологического образования. Поездка организована в рамках проекта GreenMind, пишет портал rus.err.ee.

В состав псковской делегации вошли педагоги и руководители образовательных учреждений, которые так или иначе связаны с преподаванием экологии. В Эстонии они пробудут несколько дней, за которые посетят Чудское озеро, различные центры экологического воспитания, примут участие в круглом столе и семинарах по экологическому образованию.

«Я думаю, что у нас в Эстонии достаточно хорошо развита система экообразования. У нас в разных местах Эстонии очень хорошие центры экологического образования», - отметила руководитель проектов Центра сотрудничества Чудского озера Маргит Сяре. В качестве примера она привела экологический класс в городе Ряпина, где можно получить информацию о системе сбора мусора, его переработке и утилизации.

Менеджер некоммерческой организации «Чудской проект» Сергей Тимофеев из Пскова отметил, что у Псковской области и Эстонии есть общее Псковско-Чудское озеро, четвертое по размерам в Европе и крупнейшее трансграничное озеро в Евразии. «Так или иначе, хоть мы и делим его на какой-то политической карте, но на самом деле водный объект неделимый. Очевидно, что он нуждается в какой-то единой системе управления, во взаимной заботе. Нам так или иначе необходимо координировать свои экологические планы и меры по воспитанию молодежи», - заявил Сергей Тимофеев.

В перспективе стороны планируют разработать совместные методические брошюры, учебные материалы для детских садов, средних школ и учреждений дополнительного образования детей. Кроме того, рассматривается возможность организации летних экологических лагерей для школьников.