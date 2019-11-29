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Общество

Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных

Фото Дарьи Хватковой

 Отдыхать в странах Прибалтики, Санкт-Петербурге и Москве на новогодних выходных предпочитают псковичи. Это показал опрос, проведенный Псковским агентством информации среди туристических фирм Пскова. Дальний зарубежный отдых не является доминирующим, отметили туроператоры.

Фото Дарьи Хватковой

Чаще всего псковичи посещают Латвию, Эстонию и Белоруссию, пользуется спросом круизы Таллин — Стокгольм. В основном выезд за границу начинается со 2-3 января после встречи Нового года в кругу семьи дома. Число псковичей, встречающих Новый год за рубежом, невелико. Популярны как короткие однодневные туры, так и многодневные. 

Фото Дарьи Хватковой

Бюджетные туристы (60%) предпочитают отдых в Санкт-Петербурге и Москве.

Фото Дарьи Хватковой

Наиболее обеспеченные жители города улетают в страны Азии — Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Любители горнолыжных курортов направляются в Сочи.  

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