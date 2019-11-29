Отдых в Европе и российских столицах предпочитают псковичи на новогодних выходных
Отдыхать в странах Прибалтики, Санкт-Петербурге и Москве на новогодних выходных предпочитают псковичи. Это показал опрос, проведенный Псковским агентством информации среди туристических фирм Пскова. Дальний зарубежный отдых не является доминирующим, отметили туроператоры.
Чаще всего псковичи посещают Латвию, Эстонию и Белоруссию, пользуется спросом круизы Таллин — Стокгольм. В основном выезд за границу начинается со 2-3 января после встречи Нового года в кругу семьи дома. Число псковичей, встречающих Новый год за рубежом, невелико. Популярны как короткие однодневные туры, так и многодневные.
Бюджетные туристы (60%) предпочитают отдых в Санкт-Петербурге и Москве.
Наиболее обеспеченные жители города улетают в страны Азии — Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Любители горнолыжных курортов направляются в Сочи.