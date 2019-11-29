Мясо французских кур не пропустили в Казахстан на границе в Псковской области

11:45, 29 ноября 2019, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе в Пыталовском районе не пропустили партию мяса кур механической обвалки. Груз следовал из французского департамента Дё-Севр в Акмолинскую область Казахстана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Всего в автомобиле перевозились 20,5 тонн куриного мяса. При проведении ветеринарно-санитарного досмотра специалисты Россельхознадзора установили, что дата выработки товара, указанная на упаковке продукции, не соответствовала сведениям в товаросопроводительных документах. На мясо отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортёра, подтверждающий его безопасность и происхождение.

В итоге ввоз курицы на территорию Евразийского экономического союза запретили, оформлена декларация о возврате груза.