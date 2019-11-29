В Псковской области мошенники действуют от имени Государственной инспекции труда

12:22, 29 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области мошенники действуют от имени Государственной инспекции труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в инспекцию поступают сигналы от работодателей о подозрительных телефонных звонках.

Неизвестные лица от имени должностных лиц Государственной инспекции труда сообщают о проверках, предлагают свои услуги, приглашают в несуществующие отделы и филиалы ГИТ, рекомендуют приобрести за денежное вознаграждение необходимый пакет документов, занимаются распространением печатных изданий.

«Государственная инспекция труда в Псковской области не имеет филиалов ни в городе Пскове, ни в городе Великие Луки, ни в других муниципальных образованиях региона», - подчеркнули в пресс-службе.

Госинспекция располагается по адресу: Псков, улица Новоселов, 11а. (проезд автобусами №№11, 22, 25, 30, 55 до остановки «Архив») Инспекция труда предупреждает о возможных действиях злоумышленников и просит работодателей быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников.

Госинспекторы труда оказывают консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда работодателям и работникам абсолютно бесплатно. Сведения о местонахождении Государственной инспекции труда в Псковской области можно уточнить по телефонам 8 (8112) 51 00 07, 8 (8112) 51 00 12, 8 (8112) 51 00 13, 8(8112) 51 00 14, 8(8112) 51 00 20 или на официальном сайте.